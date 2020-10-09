Астана, 9 октября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Народ Киргизии в нынешнее непростое для республики время должен приложить усилия, чтобы восстановить стабильность в стране. Об этом говорится в совместном заявлении, которое на фоне протестов в Киргизии сделали главы четырёх государств Центральной Азии — Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Протест в Бишкеке. Киргизия

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«Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьёзную обеспокоенность, — говорится в обращении , опубликованном 9 октября на сайте президента Казахстана. — Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране».

Главы государств также выразили надежду на то, что «все политические партии и общественные круги Киргизии приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия», а решения будут приниматься в соответствии с конституцией и национальным законодательством.

«Благополучие Киргизии является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии», — подчеркивается в заявлении.

Главы государств также заверили, что всегда будут поддерживать народ Киргизии «в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию».

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся 4 октября, на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий. Так, 5 октября в столице Киргизии более 6 тысяч человек приняли участие в акции протеста против признания итогов парламентских выборов. Митинги переросли в массовые беспорядки, за несколько дней которых медицинская помощь потребовалась более чем тысяче человек.