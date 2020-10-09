Оренбург, 9 октября, 2020, 14:22 — ИА Регнум. В Оренбурге в круглосуточном режиме проводят дезинфекцию общественных пространств, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга В Оренбурге проводят дезобработку улиц

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Обрабатываются остановки общественного транспорта, поручни и ступени подземных переходов, дорожки в парках и скверах. Ежедневно на эти цели расходуют 12−18 кубометров дезраствора.

Напомним. в Оренбургской области ухудшается эпидобстановка: растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусной инфекцией.