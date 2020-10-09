Москва, 9 октября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 9 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Заседание Совета Безопасности. Москва

«Сегодня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что на данный момент встреча президента России Владимира Путина с главами МИД Армении и Азербайджана по итогам их консультаций по Нагорному Карабаху в Москве не планируется.

Читайте также: Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется — Песков