Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости
Бои в Нагорном Карабахе, начавшиеся 27 сентября 2020 года, продолжались вплоть до 9 ноября. Именно в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин приняли совместное решение о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Перемирие наступило 10 ноября 2020 года 00 часов 00 минут по московскому времени.
Оппозиция не сдаётся. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Президент России Владимир Путин сегодня, 9 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза
Участие представителей Азербайджана и Армении в консультациях на территории Москвы вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета.
Читайте также: Решение Баку и Еревана о консультациях в Москве оценили в сети
Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в нагорно-карабахском конфликте вечером 9 октября или днём позже. Об этом заявили в администрации президента Франции Эммануэля Макрона агентству France-Presse.
Читайте также: Париж ожидает скорого перемирия в Нагорном Карабахе
У российского руководства пока нет комментариев относительно публикации агентства France Press о готовности Армении и Азербайджана к заключению перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября журналистам.
Читайте также: В Кремле не комментируют сообщения о скором перемирии в Карабахе
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В настоящее время Нагорный Карабах находится на грани гуманитарной катастрофы из-за обострившегося конфликта в регионе. Об этом 9 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Евразийской межправительственной комиссии.
Читайте подробнее: Пашинян: Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа
Свою благодарность президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову за организацию ими консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана высказал армянский президент Армен Саркисян. Он заявил об этом 9 октября в интервью Bloomberg.
Об этом: Президент Армении поблагодарил Путина за организацию встречи по Карабаху
На данный момент встреча президента России Владимира Путина с главами МИД Армении и Азербайджана по итогам их консультаций по Нагорному Карабаху в Москве не планируется. Об этом 9 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется — Песков
В 1992 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе создала в Минске группу для урегулирования Карабахского конфликта. Так называемую Минскую группу ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США. С тех пор она так и не смогла найти решения, которое устроило бы все стороны. Но война — это точно не решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.
Читайте также: Нагорный Карабах: война — это точно не решение
Взятие Нагорного Карабаха силами армии Азербайджана при поддержке Турции — один из вариантов решения карабахского конфликта. Рассмотреть этот вариант имеет смысл уже потому, что его вероятность постепенно нарастает, по мере истощения запасов техники и боеприпасов у Армении и Арцаха. Азербайджан использует тактику использования преимуществ в области артиллерии и дронов — медленно сжимая кольцо окружения, расстреливая армян с дистанции и выдавливая армянские войска из населённых пунктов.
Об этом в материале автора ИА REGNUMАлександра ХалдеяЧто будет, если Карабах падёт?
Азербайджан давно потерял моральное право называть жителей Нагорного Карабаха своими гражданами, заявило 9 октября министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
Читайте также: МИД НКР: Баку потерял право называть жителей республики своими гражданами
Ситуацию в Нагорном Карабахе и обеспечение интересов России на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности. Это следует из заявления главы государства 9 октября.
Об этом: Путин обсудил с Советом безопасности РФ обострение в Карабахе
В ООН заявили о гибели по меньшей мере 53 мирных жителей в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.
В Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта погибли по меньшей мере 53 мирных жителя, об этом 9 октября сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
Читайте подробнее: В ООН назвали число погибших мирных жителей в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл сегодня, 9 октября, телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Как сообщили в пресс-службе главы государства, главной темой обсуждения стала нынешняя ситуацию в Нагорном Карабахе.
Читайте также: Главы Франции и Азербайджана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Азербайджанский Государственный телевизионный канал в бегущей строке заявил, что в ближайшие минуты президент страны Ильхам Алиев выступит с обращением к народу.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала все стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать нормы гуманитарного права и не наносить ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Об этом она заявила 9 октября в Женеве.
Читайте также: ООН напоминает о гуманитарном праве сторонам войны в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телеобращения к нации заявил о взятии ряда населённых пунктов в Нагорном Карабахе.
Уничтожена баллистическая ракета, выпущенная с территории Армении по городу Мингячевир, сообщает 9 октября минобороны Азербайджана.
По утверждению Баку, ракета была обнаружена силами ПВО страны и уничтожена на высоте около 20 км.
Читайте также: В Баку заявили что сбили ракету, выпущенную из Армении по городу Мингячевир
В Москве началась встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана.
Российский журналист Юрия Котенок, раненый во время обстрела собора Святого Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуше (Нагорный Карабах), доставлен в госпиталь в Ереване.
Об этом: Раненый в Кабарахе журналист Котенок доставлен в Ереван
Президент Азербайджана Ильхам Алиевв ближайшее время выступит с обращением к народу, сообщает 9 октября государственный телевизионный канал АЗТВ.
«Президент Азербайджана выступит с обращением к народу в ближайшие минуты», — указано в бегущей строке телеканала.
Читайте также: Президент Азербайджана Алиев анонсировал обращение к народу страны
Президент Азербайджана Ильхам Алиевзаявил, что в Нагорном Карабахе взят под контроль целый ряд населенных пунктов.
Об этом он сообщил 9 октября в ходе обращения к народу страны.
Читайте также: Алиев вновь заявил о занятии нескольких населённых пунктов в Карабахе
Утверждение Баку о том, что город Гадрута (Нагорный Карабах) взят под контроль ВС Азербайджана, не соответствует действительности, 9 октября заявил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Читайте также: Ереван о «контроле» Баку над Гадрутой в Карабахе: здесь одни армяне!
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Армении есть «последний шанс» вернуться к переговорам и убрать свои войска из Нагорного Карабаха.
Об этом Алиев заявил 9 октября в ходе обращения к народу страны.
Читайте также: Алиев: мы побеждаем и даём Армении «последний шанс»
Переговоры между министрами иностранных дел России, Армении и Азербайджана начались в Москве 9 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Москве началась встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что статус-кво по Нагорно-Карабахского конфликту изменён на поле битвы, а линия соприкосновения сторон уничтожена.
Об этом он рассказал 9 октября в ходе обращения к народу.
Читайте также: Алиев заявил о прорыве и уничтожении линии соприкосновения в Карабахе
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил четвертый вариант разрешения нагорно-карабахского конфликта, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.
Читайте также: Жириновский предложил четвёртый вариант решения карабахского конфликта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна принять базовые принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и уйти с «захваченных азербайджанских территорий».
Об этом Алиев рассказал 9 октября в ходе обращения к народу.
Читайте также: Президент Азербайджана рассказал, что Армения должна делать
Последний шанс и надежда на перемирие, такими словами комментируют президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Армен Саркисян начавшиеся в Москве консультации глав МИД двух стран.
«Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями», — заявил по этому поводу Ильхам Алиев.
Читайте также: Президенты Армении и Азербайджана комментируют встречу глав МИД в Москве
Турция, вмешиваясь в конфликт в Нагорном Карабахе, создает «на Кавказе еще одну Сирию», заявил 9 октября президент Армении Армен Саркисян в интервью газете Financial Times.
По его словам, международное сообщество должно предпринимать больше усилий, чтобы остановить вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.
Читайте также: Президент Армении заявил, что Турция создаёт на Кавказе «еще одну Сирию»
Главы МИД РФ, Армении и Азербайджана уже более трёх часов ведут переговоры в Москве.
Корреспонденты «России 24» сообщают о том, что в ходе переговоров стороны сделали перерыв. По предположению журналистов, он потребовался для согласования позиций министров со своими властями.
В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе не используются истребители F-16 ВВС Турции, заявил 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью CNN.
Текст интервью опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.
Читайте также: Алиев заявил, что в небе Карабаха не применяют турецкие истребители F-16
В минобороны Армении заявили, что трёхсторонняя встреча глав МИД в Москве не повлияла на бои в Нагорном Карабахе.
Переговоры глав МИД РФ, Армении и Азербайджана продолжаются уже пятый час.
Российские журналисты, получившие ранения в Нагорном Карабахе накануне, 8 октября, направлены в хирургический центр им. Вишневского (Москва), сообщил 9 октября журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Подробности в материале: В Минздраве РФ рассказали о раненных в Карабахе журналистах
Об этом сообщается 9 октября на официальной странице главы Нагорно-Карабахской Республики в Facebook.
Уточняется, что пресс-конференцию планируется начать в 10:00.
Читайте также: Президент Нагорно-Карабахской Республики объявил о пресс-конференции
Разговор о вводе миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта является преждевременным, заявил 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телекомпании Sky News.
Подробности в материале: Алиев назвал преждевременным разговор о миротворцах в Нагорном Карабахе
Переговоры глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна — по ситуации в Нагорном Карабахе продолжаются больше восьми часов, передают 10 октября работающие на месте журналисты.
Читайте подробнее: Переговоры в Москве по Нагорному Карабаху идут девятый час
Российский журналист Юрий Котенок, раненный в Нагорном Карабахе, остаётся в больнице Армении, сообщил 9 октября журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Подробности в материале: В Минздраве России сообщили о состоянии журналиста, находящегося в Ереване
Переговоры глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна завершились достижением соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил 10 октября журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.
Об этом: В Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе
Азербайджан и Армения в ходе консультаций по Нагорному Карабаху в Москве согласились принять на себя ряд обязательств, которые позволят перейти к переговорам о мире, заявил 10 октября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом: Лавров назвал шаги Азербайджана и Армении по достижению мира в Карабахе
Договорённости Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, достигнутые на встрече в Москве, являются шансом на перемирие, написал 10 октября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook.
Читайте также: Российский сенатор назвал соглашение Баку и Еревана шансом на перемирие
Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе в полдень 10 октября.
Подробности в материале: Перемирие в Карабахе наступит в полдень 10 октября — Лавров
Армения и Азербайджан намерены продолжить переговоры по проблеме Нагорного Карабаха.
Читайте также: Армения и Азербайджан готовы продолжить переговоры по Карабаху
О нанесении противником ударов посредством беспилотных летательных аппаратов в направлении населенных пунктов Ерицванк и Арцваник сообщила 10 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Об этом: В Минобороны Армении заявили о применении Азербайджаном ударных БПЛА
В Госдуме отметили своевременность победы российской дипломатии в Закавказье.
Об этом: В Госдуме допустили наступление армии Азербайджана с новых рубежей
О приказе подразделениям Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики прекратить огонь сообщила 10 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Минобороны Армении: подразделениям Армии НКР приказано прекратить огонь
Азербайджан проигнорировал режим прекращения огня и предпринял атаку в направлении участка «Карахамбейли». Об этом 10 октября сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом: Азербайджан проигнорировал режим прекращения огня — Минобороны Армении
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.
Читайте также: Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Карабахе
Московские договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе должны стать серьезным шагом на пути к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте также: Слуцкий: ещё можно выработать мирную формулу урегулирования в Карабахе
Азербайджан использует переговоры в качестве «ширмы для подготовки военных действий». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики, опубликованном 10 октября в связи с несоблюдением Баку договоренностей о прекращении огня, вступивших в силу в 12:00 (11:00 мск).
Читайте подробнее: В НКР осудили нарушение Азербайджаном договоренностей о прекращении огня
Договорённость сторон военного конфликта в Нагорном Карабахе вызвало положительную реакцию в Германии, сообщает 10 октября германский МИД. Берлин, одобряя договорённости, призвал Ереван и Баку «уважать перемирие и избегать дальнейших жертв».
Работы по обезвреживанию ракет, которые не разорвались при обстрелах, начались 10 октября в Нагорном Карабахе, сообщили в информационном центре республики.
Читайте подробнее: В Степанакерте начали обезвреживать невзорванные снаряды
Власти Азербайджана, которые намерены продолжать переговоры по проблеме Нагорного Карабаха, «в любом случае» пойдут до конца. Об этом 10 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК.
Подробности в материале: Алиев о конфликте в Карабахе: «Мы идем до конца»
О нарушении режима перемирия со стороны ВС Армении сообщил 10 октября журналистам помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.
Читайте также: Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия
Останавливаться на пути «восстановления целостности Азербайджана» власти этой страны не намерены. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Читайте подробнее: Баку не намерен останавливаться в «восстановлении целостности Азербайджана»
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе пока не установлен.
Читайте также: Прекращение огня в Нагорном Карабахе не установлено — МИД Азербайджана
Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама положительно оценил усилия Москвы по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Читайте также: В ОБСЕ высоко оценили роль России в урегулировании конфликта в Карабахе
Огонь прекращён в Нагорном Карабахе, заявил 10 октября журналистам представитель администрации азербайджанского президента Фуад Ахундов.
Об этом: Баку заявил, что в Нагорном Карабахе больше не стреляют
Встречу провёл президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян с военнослужащими на линии соприкосновения.
Подробности в материале: Президент Нагорного Карабаха встретился с военными на линии соприкосновения
Вопрос обмена пленными с ВС Азербайджана обсудил армянский министр обороны Давид Тоноян с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении Клэр Мейтро, сообщили 10 октября в оборонном ведомстве республики.
Подробности в материале: Министр обороны Армении и Красный Крест обсудили обмен пленными в Карабахе
Президент бывшего СССР Михаил Горбачёв назвал перемирие в Нагорном Карабахе «первым шагом».
Читайте также: Горбачёв прокомментировал перемирие в Карабахе
Вмешательство третьих стран в войну в Нагорном Карабахе недопустимо, заявил 10 октября иранский президент Хасан Рухани в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Президент Ирана осудил вмешательство «третьих стран» в войну в Карабахе
10 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем послании, что страна приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, призывая соседей вступить в «конструктивный диалог». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: МИД Ирана: Тегеран приветствует прекращение боевых действий в Карабахе
О ракетном обстреле города Мингячевир (Азербайджан) со стороны ВС Армении написал помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев 10 октября в Twitter.
Подробности в материале: Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле города Мингячевир
Третья мировая война может наступить, если не остановить войну в Нагорном Карабахе, и произойдёт это из-за вмешательства Турции, заявил 10 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью ZDF.
Об этом: Пашинян назвал ситуацию в Карабахе угрозой на уровне Третьей мировой
Об обстреле Агдамского района Азербайджана армией Армении заявили 10 октября в азербайджанском минобороны.
Читайте подробнее: Военные Азербайджана снова обвинили Армению в нарушении перемирия
Сигнал воздушной тревоги сработал в столице Нагорного Карабаха — через несколько часов после объявления режима перемирия. Жители Степанакерта отправлены в укрытия.
Читайте подробнее: В Степанакерте прозвучала воздушная тревога
Перемирие в Нагорном Карабахе, начавшееся с полудня 10 октября, в целом соблюдается, за исключением отдельных провокационных эпизодов со стороны ВС Азербайджана, сообщил 10 октября журналистам официальный представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.
Читайте также: В минобороны Армении рассказали о ситуации с перемирием
Представители вооруженных сил (ВС) Армении, которые якобы нарушили режим прекращения огня, ведут обстрел города Тертер. Об этом сообщает 10 октября пресс-служба минобороны Азербайджана.
Об этом: В Баку обвинили ВС Армении в обстреле города Тертер
Информация минобороны Азербайджана о том, что вооруженные силы Армении якобы обстреляли город Тертер, не соответствует действительности. Об этом 10 октября сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Подробности в материале: В Армении опровергли сообщение об обстреле города Тертер
Ракетному обстрелу со стороны Азербайджана подвергаются города Мартуни, Шуши, а также ряд крупных сельских общин Нагорного Карабаха.
Подробности в материале: Власти Карабаха сообщили о ракетных обстрелах двух городов
В столице Нагорного Карабаха раздалось несколько взрывов от выпущенных по городу снарядов.
По данным минобороны Азербайджана, обстрел города Гянджа вёлся с территории Бердского района в Армении.
Подробности в материале: Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Арменией города Гянджа
Сообщается о гибели как минимум пяти человек, ещё 17 человек получили ранения.
Об этом: В Азербайджане заявили о попадании ракеты в жилой дом при обстреле Гянджи
Из-под завалов жилого дома в городе Гянджа извлекли пять тел погибших, ещё 28 человек получили ранения.
Читайте также: В Баку уточнили число погибших и пострадавших при обстреле города Гянджи
Заявление минобороны Азербайджана об обстреле ВС Армении азербайджанского города Гянджи в Ереване назвали дезинформацией.
Читайте также: В Ереване опровергли информацию об обстреле азербайджанского города Гянджи
Генпрокуратура Азербайджана заявила о ракетном обстреле ВС Армении города Мингячевир и Мингячевирской электростанции.
Читайте подробнее: Баку заявил о ракетном обстреле ВС Армении Мингячевирской ТЭС
Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил, что режим прекращения огня в Карабахе полноценно не соблюдается. Об этом он заявил 11 октября в ходе пресс-конференции в Степанакерте, сообщает РИА Новости.
Об этом: Президент НКР: полноценного прекращения огня не произошло
О семи погибших и 34 раненных в результате ракетного обстрела города Гянджи в Азербайджане со стороны армии Армениисообщили 11 октября в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.
Об этом: МИД Азербайджана: в результате ночного обстрела Гянджи погибли 7 человек
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в целом о позитивной оценке переговоров по Нагорному Карабаху, которые прошли в Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК, опубликованном 11 октября.
Об этом: Президент Азербайджана дал оценку переговорам по Карабаху в Москве
Парламент Нагорно-Карабахской Республики призвал власти Армении, Российской Федерации и Исламской Республики Иран создать на территории НКР антитеррористические центры для выявления проникших в регион международных террористов.
Об этом: Парламент НКР призвал РФ, Иран и Армению создать антитеррористический центр
12 октября в Москву прибудет с официальном визитом глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Об этом 11 октября сообщил посол Армении в Москве Вардан Тоганян агентству ТАСС.
Читайте подробнее: Глава МИД Армении прилетит в Москву 12 октября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России продолжить посреднические усилия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
Подробности в материале: Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции
Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны Армении населённых пунктов четырех районов вокруг Нагорного Карабаха.
Читайте также: В Азербайджане заявили об обстрелах ВС Армении районов вокруг Карабаха
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 11 октября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на дипломатические источники.
Об этом: Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для Москвы отношения между Азербайджаном и Арменией являются принципиально важными.
Читайте подробнее: Захарова рассказала об отношениях Москвы с Баку и Ереваном
Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики сдерживает атаки вооруженных сил Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения. Об этом 11 октября сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Об этом: Армия обороны Карабаха сдерживает атаки Азербайджана, заявили в Армении
Ситуация в Нагорном Карабахе будет в центре внимания в ходе визита главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Москву. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Подробности в материале: В МИД России рассказали о визите главы МИД Армении в Москву
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудила с ним ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе правительства Германии.
Об этом: Меркель обсудила с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал, почему не удалось обменяться пленными и телами погибших на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Читайте также: В Армении назвали причину несостоявшегося обмена пленными в Карабахе
Жители Степанакерта из-за обстрелов предпочитают проводить время в подвалах и бомбоубежищах.
Читайте также: В Степанакерте минувшей ночью обстрелов не зафиксировано
В ночь с 11 на 12 октября в Степанакерте ни разу не сработала сирена воздушной тревоги.
Сигнал воздушной тревоги сработал утром в Степанакерте.
Читайте также: На окраине Степанакерта прогремели взрывы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Агдамский район Азербайджана подвергся атакам со стороны военных Армении. Об этом сегодня, 12 октября, заявили в министерстве обороны Азербайджана.
Подробности в материале: В Баку заявили об обстреле ВС Армении трёх районов вокруг Карабаха
В настоящее время подразделения ВС Азербайджана интенсивно обстреливают южное направление линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом 12 октября сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: В Ереване сообщили об обстреле ВС Азербайджана юга Нагорного Карабаха
В настоящее время ВС Азербайджана пытаются захватить город Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом 12 октября сообщает Единый информационный центр при правительстве Армении.
Читайте также: В Ереване заявили о попытках ВС Азербайджана захватить Гадрут
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договоренность о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере.
На встрече с главой МИД Армении 12 октября Сергей Лавров выразил надежду на то, что предстоящие контакты помогут реализовать договоренности по Карабаху.
Армянская сторона выполняет догоорённости по прекращению огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, экс-министр обороны республики, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян 12 октября ТАСС.
Подробности в материале: Советник Пашиняна: Армения следует договоренностям по Карабаху
Глава МИД Армении обвинил Азербайджан в несоблюдении режима перемирия.
Подразделениями ПВО ВС Азербайджана были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) армянских ВС, включая два на границе двух стран. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.
Подробности в материале: В Азербайджане сообщили об уничтожении трех БПЛА ВС Армении
В администрации Кремля высоко оценивают договоренности по Нагорному Карабаху, к которым пришли представители Армении и Азербайджана на переговорах в Москве. Об этом сегодня, 12 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков указал на важность соблюдения договорённостей по Нагорному Карабаху
Парламент Нагорного Карабаха высказал идею о создании антитеррористического центра при участии РФ, Ирана и Армении, который будет выявлять проникших в карабахский регион террористов, хотя боевики в Нагорный Карабах поступают по линии Азербайджана и Турции. Об этом заявил генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.
«Конечно, это позиция правильная и хорошая, но всё будет зависеть не столько от Ирана, сколько от Азербайджана. В этом предложении кроется определённая засада, связанная с тем, что армяне прекрасно понимают, откуда дует ветер. Несмотря на решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, они не снимают напряжённости в отношениях с Азербайджаном», — сказал Михайлов.
Об этом: Эксперт поддержал идею выявления проникших в Карабах боевиков
Количество мирных граждан Азербайджана, которые пострадали с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе возросло до 207. Об этом 12 октября сообщает азербайджанская генпрокуратура.
Читайте подробнее: Названо число раненых жителей Азербайджана с начала эскалации в Карабахе
Режим перемирия в Нагорном Карабахе не соблюдается азербайджанской стороной. Об этом 12 октября заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Ереване.
Подробности в материале: Азербайджан не соблюдает условия перемирия в Карабахе — глава МИД Армении
Трёхсторонние договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, достигнутые на прошедшей неделе в Москве между Арменией и Азербайджаном, соблюдается не в полной мере. Об этом сегодня, 12 октября, в ходе переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров заявил о неполном соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе
Азербайджан привержен режиму прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, однако Армения нарушила перемирие обстрелом города Гянджа. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global, которое вышло в эфир 12 октября.
Он отметил, что решение о перемирии, принятое в Москве, отвечает интересам Баку. В этом договоре важны гуманитарные и политические составляющие.
«Мы хотели этого с первого дня, но Армения не шла на это», — добавил он.
Читайте также: Алиев заявил о приверженности Баку перемирию в Карабахе
Противоречия Армении и Азербайджана быстро решены быть не могут, но затягивать возобновление переговорного процесса нельзя. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
Подробности в материале: «Затягивать переговоры неправильно» — Лавров о Карабахском конфликте
ВС Азербайджана взяли под свой контроль еще ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом 12 октября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.
Об этом: Алиев заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Карабахе
Указание нанести ракетный удар по азербайджанскому городу Гянджа дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян. С таким утверждением в интервью турецкому телеканалу Haber Global выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Читайте подробнее: Алиев назвал ответственных за атаку на Гянджу
Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана был сбит подразделениями ПВО армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) на северо-восточном направлении линии обострившегося конфликта. Об этом 12 октября сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте также: В минобороны Армении сообщили о сбитом штурмовике Су-25 ВВС Азербайджана
Вопросы контроля по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе имеют принципиальное значение. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
Читайте подробнее: Нагорный Карабах: Лавров призвал ускориться с «механизмами верификации»
Российский военный журналист Семён Пегов попал под уголовное преследование в Азербайджане. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики 12 октября, уголовное дело в отношении него возбуждено сразу по трём статьям УК Азербайджана — за публичные призывы к терроризму, за публичные призывы, направленные против государства и незаконное пересечение госграницы Азербайджана.
Об этом: В Баку журналиста Пегова обвинили в призывах к терроризму
Договоренности, которые были достигнуты на встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе, в полной мере соответствуют азербайджанским интересам. Об этом 12 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.
Подробности в материале: Алиев: московские договорённости по Карабаху отвечают интересам Баку
Сообщения минобороны Армении о сбитом подразделениями ПВО Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) штурмовике Су-25 ВВС Азербайджана не соответствуют действительности. Об этом 12 октября сообщил глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте также: В минобороны Азербайджана опровергли сообщения о сбитом ПВО НКР Су-25
В Париже осудили продолжающиеся боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщили 12 декабря в пресс-службе французского МИД.
Об этом: В МИД Франции высказались о происходящем в Карабахе
Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуации в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.
Турция обязательно должна активно участвовать в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 12 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.
«Это наша позиция. Турция обязательно должна играть активную роль в политическом урегулировании конфликта», — сказал Алиев.
Читайте также: Алиев: Турция обязательно должна иметь активную роль в вопросе Карабаха
Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Армения должна и уйти с «оккупированных территорий», сообщает 12 октября пресс-служба военного ведомства Турции.
При этом Турция подчеркивает, что считает происходящие события «нападением Армении на Азербайджан».
Читайте также: Министр обороны Турции заявил Шойгу, что Армения должна уйти из Карабаха
Существенного прогресса в прекращении огня в Нагорном Карабахе добиться пока не удалось, заявил 12 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Читайте также: МИД Армении: переговоры по Карабаху дадут эффект лишь с прекращением огня
Количество погибших от обстрела города Гянджи вооруженными силами Армении увеличилось до десяти, а число раненых теперь составляет 34 человека, сообщает 12 октября пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.
По утверждению ведомства, в ночь на 11 октября со стороны вооруженных сил Армении был произведен ракетный обстрел многоквартирного дома в Гяндже, погибли девять человек, 35 человек получили ранения. 12 октября в больнице скончалась одна из раненых.
Читайте также: В Азербайджане заявили о 10 погибших в результате обстрела города Гянджи
Число армянских военнослужащих, погибших в зоне боёв в Нагорном Карабахе, выросло еще на 51 человека, сообщает 12 октября военное ведомство Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Минобороны опубликовало поимённый список погибших.
Читайте также: Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало новые данные о своих потерях
Запрос армянской стороны к России или членам организации ОДКБ о военной помощи из-за боёв в Нагорном Карабахе может последовать по необходимости и на основе договорных обязательств сторон, заявил 12 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонные разговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном. Стороны обсудили ситуацию в регионе.
Глава Совфеда РФ обратилась к собеседникам с призывом к строгому соблюдению участниками конфликта договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Москве министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Собеседники подтвердили свою готовность продолжить контакты по парламентской линии в целях содействия скорейшему урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Совфеда 12 октября.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко провела телефонные разговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, стороны обсудили ситуацию в регионе.
Подробности в материале: Матвиенко обсудила с Гафаровой и Мирзояном ситуацию в Карабахе
Взаимное прекращение огня Арменией и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха вызвало одобрительную реакцию со стороны интернет-пользователей. Своё мнение граждане выразили 12 октября в сервисе «Яндекс.Новости».
Подавляющее число комментаторов выразили однозначную поддержку решению сторон конфликта остановить военные действия. Граждане указали на то, что в данном конфликте выгодополучателем может быть только третья сторона, которая наживается на боли и страдании народов двух республик.
«Очень переживали все за людей из Азербайджана и за людей из Армении. Хорошо, что у них нашлись слова для начала прекращения огня, и они смогли договориться, несмотря на горячие головы и темперамент. А это свидетельство ума и мудрости. Если и дальше так пойдет, то вполне дружно они заживут, а сегодняшнюю войну будут вспоминать вместе со скорбью и общей болью о погибших. В войне воюющие стороны никогда не выигрывают. Выигрывают только третьи стороны, которые на этой войне наживаются и от этого выигрывают, ничего не потеряв. Стороны воюющие только всё теряют и теряют, а в замен ничего не получают, кроме боли и разочарования», — пишет Таня И.
Другие заявили, что данный шаг является одним из первых в сложнейшей дипломатической миссии Российской Федерации по настоящему примирении двух враждующих братских государств. Пользователи выражают надежду, что стороны конфликта учтут важность достигнутого соглашения и не сорвутся вновь в кровопролитные действия.
«Очень сложная дипломатическая миссия, но она только началась! На самом деле России успешный результат этой миссии нужен для сохранения своей роли в регионе не меньше воюющих сторон. Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свою добрую волю в этом вопросе и нежелание крови. Это нужно ценить. Нужно понимать, для Армении нет другого выхода решить этот вопрос миром, как воспользоваться этим дипломатическим шансом. Надеюсь, они воспользуются и ситуация будет решаться миром», — написал пользователь Игорь.
Часть граждан отметила, что считает необходимым для России отстаивать в данном конфликте только личные интересы. Имеется в виду, что в целях России достигнуть лояльности со стороны обеих республик и не участвовать на какой-либо стороне в вооружённом конфликте.
«Россия в этой ситуации должна только помочь в переговорах для защиты локальных интересов населения Армении и Азербайджана. Нам нужны лояльные соседи. Но лезть в драку или слать гуманитарную помощь не надо. Сами справятся. У России есть свои граждане, и им неинтересно разнимать или кормить дерущихся соседей», — поделился мнением Михаил.
Нашлись и те, кто призвал не останавливаться на достигнутых результатах. Граждане предлагают удивить тех, кто был интересантом кровопролитного противостояния и создать Армении и Азербайджану общие производственные и экономические связи.
«Сделайте на спорной территории свободную экономическую зону или назло США, т.к. не без их участия был спровоцирован данный конфликт. Создайте совместное армяно-азербайджанское предприятие по розливу коньяка. Удивите весь мир возможностью решать вопросы миром», — пишет Николай.
Напомним, 10 октября стало известно о достигнутом соглашении о перемирии на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Читайте подробнее: Пользователи сети обрадовались перемирию в Нагорном Карабахе
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе телефонных переговоров с главами Национального собрания Армении Араратом Мирзояном и Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой призвала к строгому соблюдению заключенных в Москве договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщает 12 октября пресс-служба российского Совета Федерации.
Читайте также: Матвиенко призвала Ереван и Баку строго соблюдать режим прекращения огня
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш озабочен сообщениями о нарушении соглашения о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта и считает такие действия неприемлемыми. Об этом заявил на брифинге 12 октября в штаб-квартире ООН официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Нарушения гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе неприемлемы, сообщил 12 октября журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Читайте подробнее: Генсек ООН прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Обнародован очередной список погибших в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих, сообщает 12 октября Sputnik Армения.
Уточняется, что в новом списке указаны данные о потерях на 12 октября. Всего в поимённом списке 45 новых фамилий.
Читайте также: Опубликованы новые списки потерь армянских военных в Нагорном Карабахе
Перемирия в Нагорном Карбахе нет, заявил 12 октября журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян. Комментируя происходящее в Нагорном Карабахе, глава армянского правительства заявил, что ситуация находится «на пороге гуманитарной катастрофы».
Читайте подробнее: Пашинян: в Нагорном Карабахе продолжается война, перемирия нет
Боевые подразделения Азербайджана и Турции предпринимают атаки на различных участках в Карабахе, заявил 12 октября глава МИД Нагорно-Карабахской Республики в своем Telegram-канале.
По мнению МИД НКР, причиной этих атак является желание Турции не допустить реализации договоренности о гуманитарном перемирии, достигнутой в Москве.
Читайте также: В Карабахе заявили о новых атаках военных Азербайджана и Турции
Если бы не выказанная Турцией готовность поддержать ВС Азербайджана в военном конфликте с Арменией, то войны в Нагорном Карабахе не было бы, заявил 12 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Читайте подробнее: Пашинян сказал, что война в Карабахе не началась бы без Турции
Населенный пункт Гадрут, о взятии которого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет с 9 октября, остается под полным контролем армянских ВС, сообщил 12 октября на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, в районе Гадрута неоднократно были пресечены попытки диверсионно-разведывательных групп войти в посёлок, но противник был отброшен назад.
Читайте также: Минобороны Армении: Алиев лжёт, Гадрут остается под нашим контролем
Рассмотрев в предыдущей статье вопрос: что будет, если Карабах падёт, можно перейти к другому вопросу: что будет, если Карабах устоит. Каждый вариант имеет цепочку причин и следствий, и необходимо рассмотреть все варианты.
Нагорный Карабах
Подробности: Что будет, если Карабах устоит
Азербайджан не выполняет и ранее не собирался выполнять договоренности по прекращению огня в Карабахе, на протяжении суток пытается дестабилизировать ситуацию и спровоцировать обострение боевых действий, сообщил 12 октября на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Читайте также: В Армении заявили о срыве перемирия Азербайджаном
Азербайджанские ВВС совершили за сутки 36 боевых вылетов в Нагорном Карабахе, сообщил 12 октября журналистам официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Читайте также: Армения назвала число боевых вылетов ВВС Азербайджана в Карабахе
Число погибших мирных жителей в Нагорно-Карабахской Республике с начала эскалации конфликта возросло до 31, сообщил 12 октября защитник прав человека в республике Артак Бегларян на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: В Нагорном Карабахе с начала конфликта погиб 31 мирный житель
Специалисты Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) обезвредили почти 400 бомб, сброшенных Вооружёнными силами Армении на районы и города вдали от боевых действий, сообщили 13 октября в пресс-службе ведомства.
Об этом: В Азербайджане сообщили о 374 обезвреженных бомбах Армении
Обстрел Тертерского района Азербайджана ведется в настоящее время со стороны ВС Армении. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.
Об этом: В Баку заявили об обстреле ВС Армении Тертерского района Азербайджана
В Армении возбуждено и расследуется уголовное дело по факту предполагаемого участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе иностранных наёмников. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.
Читайте также: Дело о международном терроризме возбудили в Армении из-за боёв в Карабахе
Обстрелы со стороны ВС Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились. Об этом 13 октября сообщает пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.
Подробности в материале: В Ереване сообщили о новых обстрелах со стороны ВС Азербайджана
Четыре района, которые находятся около Нагорного Карабаха, обстреливаются подразделениями ВС Армении. Об этом 13 октября сообщает министерство обороны Азербайджана.
Читайте также: В Баку заявили об обстреле ВС Армении четырёх районов Азербайджана
Для того, чтобы Нагорном Карабахе были пресечены нарушения режима прекращения огня, все стороны конфликта должны приложить усилия. Об этом 13 октября заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью RT.
Подробности в материале: Президент Армении призвал приложить усилия для прекращения огня в Карабахе
12 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Азербайджан и Армению оставаться верными перемирию и возобновить переговоры в рамках международных норм и принципов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: Иран призвал Азербайджан и Армению соблюдать режим прекращения огня
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский привел доказательства того, что о возобновлении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и о беспорядках в Киргизии было известно заранее, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.
Читайте также: Жириновский назвал армян и азербайджанцев пушечным мясом и объяснил Карабах
Режим гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе продолжает грубо нарушать азербайджанская сторона. Об этом пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян написал 13 октября на своей странице в Facebook.
С раннего утра, отметил Погосян, Азербайджан ведёт широкомасштабные военные действия по всей протяженности линии соприкосновения. Под обстрелом артиллерии находятся мирные населенные пункты.
Об этом: Власти Карабаха обвинили Азербайджан в грубом нарушении перемирия
Поставки грузов военного назначения в Азербайджан и Армению, включая авиаперевозки, через грузинскую территорию не осуществляются. Это заявление заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалии 13 октября было опубликовано на странице МИД Грузии в Facebook.
Читайте также: МИД Грузии опроверг сообщения о поставках оружия в Азербайджан и Армению
Вместе с призывами к прекращению огня в Нагорном Карабахе необходимо говорить о требованиях к выводу армянских войск из региона. Об этом 13 октября заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Анн Кристин Линде в Анкаре, передает Anadolu Ajansı.
Читайте также: В Анкаре заявили о необходимости вывода ВС Армении из Нагорного Карабаха
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провёл встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщили в посольстве Армении в России, она состоялась 13 октября в Москве.
Читайте подробнее: Глава МИД Армении встретился в Москве с сопредседателями Минской группы
Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна состоялась 13 октября в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, отметив, что переговоры прошли в рамках реализации инициатив Москвы по стабилизации обстановки в Закавказье.
Читайте подробнее: Патрушев встретился с главой МИД Армении
Тему войны в Нагорном Карабахе обсудили 13 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом: Боррель пообщался с Лавровым на тему войны в Карабахе
О 670 неразорвавшихся снарядах, найденных на территории столицы Нагорного Карабаха с начала гуманитарного перемирия, сообщил 13 октября журналистам глава управления спасательных сил по чрезвычайным ситуациям республики Мехак Арзуманян.
Читайте также: В Степанакерте найдено 670 невзорвавшихся снарядов
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна «должна сохранять нейтралитет» по отношению к конфликту между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Читайте подробнее: Глава МИД Франции: Париж должен «сохранять нейтралитет» в Нагорном Карабахе
Сегодняшний день — 13 октября — был днём самых ожесточённых боёв в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Читайте также: Армения назвала бои в Нагорном Карабахе 13 октября самыми ожесточёнными
Войну Азербайджан будет продолжать до тех пор, пока Турция будет его поддерживать в этом вопросе, сообщил 13 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян. По данным Еревана, на продолжении войны в Нагорном Карабахе настаивает Анкара. Она дала Баку прямое указание.
Читайте подробнее: Пашинян заявил, что Азербайджан воюет, пока есть поддержка Турции
Российско-армянские переговоры состоялись в Москве в ходе визита министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, сообщили 13 октября в пресс-службе МИД РФ. Ключевой темой переговоров стала война в Нагорном Карабахе.
Подробности в материале: МИД РФ отчитался о визите главы МИД Армении в Москву
Дело в отношении журналиста Семёна Пегова, освещавшего события в Нагорном Карабахе, со стороны генпрокуратуры Азербайджана вызвало реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане прокомментировали событие 13 октября в сервисе «Яндекс.Новости».
Читайте подробнее: «Опасный перебор» — в сети отреагировали на дело против журналиста Пегова
Разговор между министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и министром обороны Турции Хулуси Акаром по поводу ситуации в Нагорном Карабахе вызвал появление множества комментариев со стороны пользователей сети. Граждане оставили своё мнение 13 октября в сервисе «Яндекс.Новости».
Читайте также: В сети обсудили разговор Шойгу с министром обороны Турции
Несколько комплексов баллистических ракет Армении, размещённых в Нагорно-Карабахской Республике, были уничтожены вооруженными силами Азербайджана «как легитимная военная цель», сообщили 14 октября в пресс-службе азербайджанского министерства обороны.
Читайте подробнее: В Азербайджане заявили об уничтожении ракетных комплексов Армении
Нагорно-Карабахская Республика (НКР) должна оставаться стороной переговоров о мире, а позиция Азербайджана в этом вопросе не соответствует реалиям, заявил 14 октября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью РБК.
Подробности в материале: В Армении заявили, что Нагорный Карабах должен быть стороной переговоров
Ситуацию с прекращением огня в Армении считают неоднозначной.
Напомним, что договорённость о прекращении огня была нарушена уже 10 октября.
Ночью бои в Карабахе продолжались на отдельных участках.
14 октября утром вновь возобновились ракетно-артиллерийские обстрелы. Гуманитарное перемирие снова нарушено.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сыграл важную роль в переговорах по Нагорному Карабаху, которые прошли в Москве между представителями Армении и Азербайджана. Об этом рассказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в опубликованном 14 октября интервью РБК.
До переговоров «огромнейший труд» проделал президент России Владимир Путин, добавил он.
Подробности в материале: Глава МИД Армении рассказал о роли Лаврова в переговорах по Карабаху
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал глав оборонных ведомств Армении и Азербайджана к выполнению в полном объёме обязательств, достигнутых в Москве, сообщает «RT на русском».
Сотни связанных с Турцией сирийских боевиков переправлены в район Нагорного Карабаха для участия в боях между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает 13 октября американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на сирийские источники, связанные с переброской боевиков.
«Отправка в Ливию или в Азербайджан стала нормальным явлением», — сообщил газете сирийский источник.
Читайте также: Турция перебросила сотни боевиков из Сирии в Нагорный Карабах — WSJ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с министрами обороны Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября», — говорится в сообщении.
Читайте также: Шойгу призвал Армению и Азербайджан выполнять договорённости по Карабаху
ВС Азербайджана 14 октября был нанесен удар по военной технике, использовавшейся армянскими ВС во время боевого дежурства на территории Республики Армения, только на основе предположения о том, что якобы данная техника была готова нанести удар по азербайджанским мирным населенным пунктам. Об этом 14 октября сообщается в заявлении Минобороны Армении.
Читайте подробнее: В Ереване заявили об ударе ВС Азербайджана по военной технике в Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило, что войска страны соблюдают режим прекращения огня. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
Об этом: В Баку заявили о сохранении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
«Идея господина Алиева провести четырехсторонние переговоры по Карабаху (Армения, Азербайджан, Россия, Турция) полностью отражает зависимость от турецкого руководства и желания Турции играть в регионе главенствующую роль. Турция становится лидирующим игроком на Южном Кавказе, используя как собственные вооруженные силы, так и различные протурецкие террористические группировки», — написал в своём ТГ-канале эксперт, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.
В Армении поднялась волна пророссийскости, пишет газета «Грапарак»: «Фактически нужна была война, чтобы многие на предметном уровне начали понимать ключевую роль Рос