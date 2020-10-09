Коронавирус мешает Угличской администрации гасить долги перед бизнесом?
Углич, Ярославская область, 9 октября, 2020, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославской области предприниматели Угличского района жалуются региональному уполномоченному по правам предпринимателей на задержки с погашением долгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена.
Как сообщили в аппарате Альфира Бакирова, Угличский район — один из самых проблемных в этом плане. Администрация рассчитывалась с предпринимателями несвоевременно и до пандемии, поэтому накопила внушительные долги. Сейчас в работе у уполномоченного находятся три обращения по вопросу задолженности по контрактам, и все они от угличан.
Перед двумя из них районная администрация имеет многолетние долги за обслуживание учреждений соцсферы и содержание городских улиц в сумме около 28 млн рублей. Невзирая на решения суда и исполнительные документы, погашение задолженности не производилось по причине дефицита местного бюджета. По крайней мере, именно такая формулировка звучала в официальной переписке с администрацией. Все это время у предпринимателей нарастали долги перед налоговой, несколько счетов были арестованы, а на имущество наложены ограничения.
В 2019 году с просьбой оказать содействие в решении ситуации угличане обратились в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Альфира Бакирова.
Бизнес-омбудсмен пояснил, что в ходе работы с заявителями неоднократно обращался в Угличскую межрайонную прокуратуру, в правительство региона и в саму администрацию.
1 октября угличане были приглашены на прием к областному прокурору Дмитрию Попову, где рассказали, что с весны график исполняться перестал, а изредка поступающие на счета суммы в 7−10 раз меньше утвержденных. Им было обещано, что обращения будут взяты на личный контроль прокурора, а к нарушителям в лице администрации будут приняты более жесткие меры, чем традиционное внесение представлений.
Бизнес-уполномоченный надеется, что вмешательство областной прокуратуры поставит законную точку в этой затянувшейся истории.