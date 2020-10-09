Киев, 9 октября, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Стратегия нынешней власти Украины заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять Россию во всех несчастьях, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House.

President.gov.ua Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак

Фрагменты его выступления сегодня, 9 октября, приводит пресс-служба офиса президента и центральные украинские СМИ.

Ермак отметил, что обвинения в адрес России, «честно говоря, не очень помогают спасать жизни украинцев на передовой».

«Стратегия Украины очень проста — для нас жизнь каждого украинца является приоритетом. Это программная позиция президента Зеленского, которая была озвучена им еще во время предвыборной кампании и которая остается его приоритетом и приоритетом всей нашей команды», — заявил он.

Также глава офиса Зеленского заявил, что в нынешней ситуации власти Украины должны быть осторожными и уравновешенными, «чтобы в реальной жизни продвигать интересы страны, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение».

ИА REGNUM напоминает, что также в этом выступлении Ермак призвал Россию окончательно определиться по Донбассу.

«Или Россия действительно готова к прекращению этой войны, или должна сказать, что она не готова к этому», — отметил руководитель офиса президента Украины.