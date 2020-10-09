Калуга, 9 октября, 2020, 13:19 — ИА Регнум. Школа №47 в посёлке Куровской Калужской области значительно преобразилась, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский парламентарий помог отремонтировать школу

Работы начались ещё в 2018 году. В здании, построенном в 1957 году, отремонтирован фасад, кабинеты и коридоры, установлены новые окна и двери. На ремонт потребовалось более трёх миллионов рублей, средства были выделены из областного бюджета, а также спонсорами.

По словам директора школы Александра Колгана, весомую помощь в ремонте оказали меценаты, один из них — депутат Городской думы Калуги Виктор Борсук. С его помощью удалось обновить окна в кабинете начальных классов и установить новые двери.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский парламентарий помог отремонтировать школу

«В рамках моей предвыборной компании я встречался с директором школы, он попросил помочь, я дал такое обещание. Сразу после выборов привлёк внебюджетные источники, школа была отремонтирована окончательно, приведена в надлежащий вид. Как родитель я не могу понять, как дети могут учиться в школе, по которой гуляют сквозняки, в которой старые, рассохшиеся окна. Поэтому стараюсь помогать всем образовательным учреждениям в округе», — отметил Виктор Борсук.

Благодаря спонсорской помощи, в школе обновлён линолеум в кабинетах, появились новые доски, в некоторых классах установлены телевизоры. В вестибюле полностью заменили тёмные и скрипучие полы на новые и светлые, повесили экран проектора, оформлением стен займутся сами ученики.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский парламентарий помог отремонтировать школу

Кроме того, благодаря участию школы в проекте «Успех каждого ребёнка», в ней появилась медиалаборатория с современными камерами, осветительными приборами и компьютерами.