Кострома, 9 октября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Дата подачи отопления во все дома Костромы вновь переносится — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ранее ТГК-2 сообщала о том, что устранить все повреждения на коммуникациях планируется до конца текущей недели.

Yarnews.net Ремонт теплотрассы

Однако, по информации городской администрации при пуске тепла на сетях обнаружены новые порывы. По этой причине отопление отсутствует в ряде многоквартирных домов на улицах Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской, Козуева, Чайковского, Советской, Горной, Пятницкой, улице Нижняя Дебря и проспекте Текстильщиков. Планируемый срок устранения повреждений — 12 октября.

Кроме этого, жителей ряда домов, расположенных на улице Свердлова в областном центре предупредили о переносе подачи тепла «минимум до 15 октября».

В настоящий момент батареи потеплели в более чем 1800 многоквартирных домах Костромы, что составляет около 91% от общего количества построек с центральным отоплением на территории города.