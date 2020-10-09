Санкт-Петербург, 9 октября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Российский каллиграф Покрас Лампас вместе с художником Евгением Зубковым выпустил постер к многопользовательскому шутеру Valorant. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября сообщают в пресс-службе компании Riot Games.

Пресс-служба Riot Games Санкт-Петербург во вселенной Valorant

На постере художники показали, как мог бы выглядеть Санкт-Петербург во вселенной игры. Помимо этого, в официальном сообществе Valorant «ВКонтакте» появилась возможность сгенерировать вариацию этого изображения со своим ником.

Напомним, Valorant — это многопользовательский командный шутер от американской студии Riot Games. Его релиз состоялся 2 июня 2020 года.