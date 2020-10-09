Калуга, 9 октября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. В Калужской области бывший помощник участкового уполномоченного полиции обвиняется в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Следствием установлено, что мужчина получил от представителей коммерческой организации 35 тысяч рублей за то, что обещал заблаговременно предупреждать о предстоящих миграционных проверках. Уголовное дело направлено в суд. За совершение данного преступлений предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

По информации калужского областного управления МВД России, по результатам служебной проверки помощник участкового уполномоченного полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.