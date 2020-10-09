Обнинск, Калужская область, 9 октября, 2020, 12:09 — ИА Регнум. В обнинском садоводческом некоммерческом товариществе «Журавушка» вечером 8 октября произошёл несчастный случай с десятилетним мальчиком, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Prokuror-kaluga.ru Пострадавшему ребёнку оказали срочную медицинскую помощь

Гуляя с братом, ребёнок залез на вышку ЛЭП, где его ударило током статического напряжения. Мальчик упал с высоты 13 метров, получив серьёзные телесные повреждения и термические ожоги. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Несчастный случай с ребёнком находится на контроле прокуратуры.