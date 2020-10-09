Токио, 9 октября, 2020, 10:31 — ИА Регнум. В сети появился тизер салона модели Acura MDX Prototype. Его распространила пресс-служба автокомпании.

Пресс-служба Acura Интерьер прототипа Acura MDX Prototype

Часть технических и декоративных элементов новинки будет взята от модернизированной модели TLX. Так, из седана в MDX Prototype будет перенесено рулевое колесо, а центральная консоль концепта почти идентична, за исключением отделения для хранения вещей.

Внутри машины можно выделить кожаную цифровую «приборку», комфортабельные кресла с боковой поддержкой, а также отделку из дерева и светодиодную подсветку салона. Модель также получит аудиосистему ELS Studio 3D с 25 динамиками.

Ожидается, что под капотом новинки будет функционировать двухлитровый четырехцилиндровый турбированный мотор производительностью 272 л. с. (379 Нм), сочетающийся с десятискоростной автоматической трансмиссией и приводом 4×4.

Официальная премьера прототипа MDX состоится совсем скоро — 14 октября 2020 года.

Ранее главный инженер Acura Джеймс Робинсон на серийном гибридном суперкаре Acura NSX установил рекорд скоростного восхождения на холм Пайкс-Пик.

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