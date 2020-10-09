Ярославль, 9 октября, 2020, 09:09 — ИА Регнум. Суд в Ярославле вынес решение взыскать компенсацию морального вреда с Ассоциации «Хоккейный клуб «Локомотив» в пользу болельщика. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

УКРК «Арена 2000 Локомотив»

Инцидент случился в Ярославле во время матча «Локомотива» с московским «Спартаком». После удара игрока московской команды шайба покинула пределы площадки и попала в лицо ярославскому болельщику, который пришёл посмотреть на игру с женой и сыном.

«Удар был произведен с большой силой, возможности среагировать на шайбу не было. В результате попадания шайбы истец испытал острую физическую боль и потерял сознание. При помощи охранника Арены — 2000 истец в бессознательном состоянии был доставлен в медицинский кабинет Арены — 2000, где сотрудниками Арены — 2000 была вызвана бригада скорой помощи. Далее истец на машине скорой помощи был доставлен в больницу скорой медицинской помощи ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больницы» в кабинет неотложной офтальмологической помощи, где была выполнена обработка рваной раны нижнего века и подглазничной области справа, наложен кожный стрип», — говорится в судебном решении.

Ярославцу был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом нижней стенки орбиты справа без смещения, ушиб мягких тканей правой щечной области, а также отрыв стекловидного тела правого глаза. В заявлении болельщик указал, что на протяжении нескольких недель после получения травмы испытывал головные боли, боль в месте травмы, общее недомогание и слабость, не мог водить автомобиль.

Болельщик обратился в хоккейный клуб с требованием компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Но клуб направил его в страховую компанию, где застрахована ответственность за подобные происшествия во время матчей КХЛ. СПАО «Ингосстрах» признало случай страховым, но добровольно выплатило лишь 3067 рубля — стоимость медицинской помощи и лекарств.

В суде представитель «Ингосстраха» сообщил, что компенсация морального вреда может быть выплачена только на основании решения суда. Также страховая компания сочла требования болельщика завышенными. По договору страхования компенсация морального вреда не может превышать 100 тысяч рублей на одного человека. Суд учёл тот факт, что пострадавший отказался от госпитализации. Кроме того, истец не предоставил экспертного заключения о тяжести причинённого вреда.

«Оценивая представленные сторонами доказательства, тяжесть причиненных истцу повреждений, а также соразмерность суд приходит к выводу о взыскании с ответчика Ассоциация «Хоккейного клуба «Локомотив» Ярославль» в пользу истца компенсации морального вреда в размере 60 000 рублей», — говорится в решении суда.

Решение не было обжаловано ни одной из сторон и вступило в законную силу. Судя по всему, расходы в конечном итоге лягут на страховую компанию.