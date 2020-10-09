Киев, 9 октября, 2020, 09:03 — ИА Регнум. В отношении руководства компании «Нафтогаз Украины» завели уголовное дело по статье «государственная измена». Об этом заявил глава правления компании Андрей Коболев 8 октября в интервью радио «Громадське».

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"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», — рассказал он.

Коболев добавил, что дело связано со скандальными итогами аудита «Нафтогаза».

"Я ожидаю, что будет расследование. Возможно, это и к лучшему. Ведь время поставит точки в вопросе, почему были накоплены долги как тепловиками, так и другими посредниками. Почему в 2019 году нас обязывали продавать газ посредникам, когда рыночная цена газа стала меньше регулируемой?» — отметил глава компании.

Напомним, ранее в ходе аудита «Нафтогаза» проверяющие органы выявили недостачу в размере примерно $2,6 млрд. По предварительным данным, руководство компании допустило многочисленные нарушения при транспортировке и продаже газа потребителям, а также при проведении госзакупок.