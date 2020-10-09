Санкт-Петербург, 9 октября, 2020, 09:14 — ИА Регнум. По данным на 8 октября, вакцинацию против гриппа в Петербурге прошли уже 1 млн 375 тыс. 589 человек. Всего в 2020 году в городе запланировано привить 3,24 млн человек, то есть к настоящему времени этот план выполнен на 42%.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вакцинацию от гриппа к мобильному пункту

Как сообщили в Смольном, в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинирован 1 млн 225 тыс. 101 человек, в том числе более 200 тыс. детей и более пяти тысяч беременных женщин, более 333 тыс. жителей города с хроническими заболеваниями.

«Мы должны обеспечить возможность привиться от гриппа как можно большему числу горожан, чтобы не усугублять и без того непростую эпидемическую ситуацию. Необходимо использовать все средства защиты, обезопасить себя и своих близких», — заявил, комментируя ход вакцинации, губернатор Александр Беглов.

Прививочная кампания в этом году в Петербурге началась в начале сентября. Помимо прививок в поликлиниках и на предприятиях, в 15 районах города организована работа 40 передвижных прививочных пунктов. По наибольшему охвату прививок пока лидирует Выборгский район, где уже привились более 43 тыс. человек.