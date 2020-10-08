Шарлотт, США, 9 октября, 2020, 01:42 — ИА Регнум. Повсеместное обретение популяционного иммунитета от COVID-19 — заболевания, вызываемого новым коронавирусом, — вряд ли возможно, говорится в распространённом 8 октября исследовании Bank of America.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Авторы исследования утверждают, что отдельные страны могут получить популяционный иммунитет, однако для этого должно переболеть до 60% их населения. Такое развитие событий они называют невозможным по ряду обстоятельств.

Во-первых, системы здравоохранения не владеют реальными данными о числе переболевших граждан. Так, в США с начала пандемии, по официальным данным, подтверждено только 7 млн случаев заражения коронавирусом, то есть 3% от населения. И даже если в реальности их значительно больше, это далеко от названного порога в 60%.

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Во-вторых, иммунитет от COVID-19 у граждан действует ограниченное время, а затем пропадает. Таким образом, возможность приобретения населением отдельной страны общего иммунитета будет зависеть от цикличности подъёма заболеваемости до тех пор, пока не будет получена эффективная вакцина.

Эксперты Bank of America заключают, что главной причиной, по которой большинству стран удалось замедлить темпы распространения инфекции, стал не коллективный иммунитет, а поведенческий фактор — население начало соблюдать социальную дистанцию, носить маски, эффективнее выявлять контакты заболевших.