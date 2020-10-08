Бишкек, 9 октября, 2020, 00:52 — ИА Регнум. Все политические силы в Киргизии должны стремиться сохранить мир, не разделять людей и не вносить раскол в обществе, заявил 9 октября президент республики Сооронбай Жээнбеков в своём обращении к народу. Текст обращения распространила пресс-служба администрации глав государства.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

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"Мы аннулировали результаты парламентских выборов. Сейчас назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Я надеюсь, что эти шаги снизят нынешнюю политическую напряженность», — сказал он.

По его словам, на следующем этапе в Киргизии предстоит отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса. Затем Жогорку Кенеш (парламент страны) должен издать постановление о новых назначениях.

«Я призываю политические партии не разделять людей и не разрушать общество», — сказал Жээнбеков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сооронбай Жээнбеков обсудил с новым спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым ситуацию в Киргизии, в частности, возвращение ситуации в правовое русло.