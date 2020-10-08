Париж, 8 октября, 2020, 23:15 — ИА Регнум. Во севере Мали, где Франция проводит боевую антитеррористическую операцию «Бархан», была отпущена на свободу последняя заложница французского происхождения — Софи Петронен. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает Le Figaro.

U.S. Air Force Французские солдаты в Мали

После четырех лет пребывания в плену 75-летняя Софи Петронен была наконец выпущена на свободу в рамках программы обмена пленными между Мали и Францией. С 2001 года Петронен осуществляла гуманитарную работу в Мали, в частности, помогала развивать систему защиты детей от различных видов насилия.

На своей официальной странице в «Твиттере» президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что освобождение Петронен вызвало в нем «огромное облегчение».

Напомним, 3 октября французский антрополог иранского происхождения Фариба Адельха, в мае 2020 года приговоренная к пяти годам лишения свободы в Иране за «преднамеренную угрозу национальной безопасности» и пропаганду, вышла на свободу.