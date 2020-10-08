Брюссель, 8 октября, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Призывы к России «вернуться к выполнению» Договора по открытому небу абсурдны, заявил 8 октября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на открытии четвёртой Конференции по рассмотрению выполнения этого договора.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

Реагируя на «штампованные призывы к Москве «вернуться к добросовестному выполнению договора», российский дипломат отметил, что Договор по открытому небу нарушала не Россия. По его словам, разъяснения Москва давала так много раз, что нет смысла повторять их.

Российский дипломат добавил, что Москва продемонстрировала следование договорённостям, приняв миссию открытого неба над районами учений «Кавказ-2020» и допустив полёт над Калининградской областью на дальность, превышающую официально установленное максимальное значение.

Рябков «В свою очередь, у нас за истекшие пять лет неоднократно возникали серьёзные вопросы к ряду партнёров, которые своими действиями препятствуют нормальному функционированию договора».

Речь идёт о вопросах к Франции, Великобритании, Канаде, Польше. Отдельный вопрос Рябков задал Швеции, которая во время своего выступления использовала не существующий в Договоре по открытому небу оборот «основанный на правилах порядок в области европейской безопасности».

«основанного на правилах порядка в области европейской безопасности» ». Рябков «Наша делегация после Вашего выступления просмотрела много документов ККОН, обзорных конференций, сверилась с хельсинкским Заключительным актом, с Парижской хартией. Ничего подобного не обнаружилось. Нет согласованной формулировки насчёт».

Российский дипломат добавил, обращаясь к шведам, что следовать тому, чего нет, невозможно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 г. Вашингтон обвинил Москву в нарушении Договора по открытому небу: будто бы Россия, запрещала полёты на десять километров от границ Абхазии и Южной Осетии и ограничивала полёты над Калининградской областью.

Также из Вашингтона прозвучали обвинения в том, что Москва, пользуясь договором, выслеживает стратегически важные для США объекты. Позднее было сказано, что велась слежка за американским президентом Дональдом Трампом.

Заявление о планах покинуть Договор по открытому небу прозвучали от американской администрации 21 мая 2020 года. Был назвал полугодовой срок.