Москва, 8 октября, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Сборная России по футболу сошлась в товарищеском матче со сборной Швеции. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой гостей с преимуществом в один мяч — 2:1.

Дмитрий Садовников Футбольный мяч

Счет встречи на 21-й минуте открыл нападающий сборной Швеции Александр Исак. На 72-й минуте преимущество гостей увеличил Маттиас Юханссон, мяч с помощью рикошета от Федора Кудряшова угодил в сетку ворот россиян, голкипер не ожидал такой траектории.

Единственный мяч сборной России на свой счет записал форвард «Спартака» Александр Соболев, дебютировавший в этом матче за национальную команду. Форвард заменил Дзюбу в перерыве и отличился на 91-й минуте.

11 октября россияне сыграют со сборной Турции в рамках Лиги Наций.