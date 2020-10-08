Нижний Новгород, 8 октября, 2020, 21:37 — ИА Регнум. На создание в Нижегородской областной клинической больнице 30-местного отделения для пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы потратили около 25 млн рублей.

Government-nnov.ru В отделении медицинской реабилитации Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А.Семашко

Из этих денег 5,8 млн рублей выделили из регионального бюджета на открытие самого отделения, а еще 19 млн рублей предоставила федеральная казна на приобретение свыше 200 единиц аппаратов с биологической обратной связью.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что в новом отделении будут проходить реабилитацию пациенты со всей Нижегородской области.

«Реализация таких мероприятий является важным дополнением национального проекта «Здравоохранение». Отделение реабилитации в областной больнице сможет принимать до 600 человек в год. Это значит, что люди получают шанс вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул глава региона.