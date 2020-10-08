Нижний Новгород, 8 октября, 2020, 21:35 — ИА Регнум. В мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» в Нижнем Новгороде прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Моя история», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба регионального правительства.

Government-nnov.ru Конкурс «Моя история»

Организаторами мероприятия выступили «Волонтеры Победы» совместно с Российским движением школьников. Конкурс проходил при поддержке Фонда президентских грантов.

Конкурсантами стали более 900 человек со всей России, а также иностранные граждане, участвовавшие в номинации «Герои есть в каждой семье», в рамках которой они написали эссе о своих родственниках — участниках Второй мировой войны.

Еще одна номинация конкурса называлась «Моя семья — моя история», представленные на ней конкурсанты составляли семейные альбомы, включающие в себя документы, факты и воспоминания о своих предках.

От Нижегородской области на конкурс было принято 30 заявок, три нижегородца стали победителями. Они получили призы от движения «Волонтеры Победы» и дипломы.

Для участников награждения была организована экскурсия по мультимедийной выставке «Память поколений», на которой представлено более 200 картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и других отечественных мастеров живописи XX века, полотна которых «оживают» благодаря внедрению компьютерных спецэффектов.