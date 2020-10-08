Москва, 9 октября, 2020, 01:07 — ИА Регнум. Рекомендация Министерства здравоохранения России в отношении граждан, которым предлагается провести 10 и 11 октября дома и не выходить на улицу, вызвала критику со стороны пользователей интернета. Граждане поделились своими мнениями 8 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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Некоторые граждане оказались недовольны предложением Минздрава. Люди упрекнули ведомство в том, что необходимо обращаться не к населению и просить их сидеть дома, а к тем, кто должен был подготовить страну ко второй волне коронавируса.

«Я рекомендую Минздраву увеличить штат врачей и медперсонала, платить достойную зарплату им, оснастить больницы, поликлиники и ФАПы необходимым оборудованием и медикаментами, тогда ваши рекомендации будут никому не нужны. Пока мы боремся витаминкой против ковида, и разворовываются деньги, свои рекомендации исполняйте сами. У Минздрава было полгода подготовится к пандемии, не подготовились опять? Да вам хоть год, хоть два дай, вы не решаете проблемы», — написал пользователь под псевдонимом «Covid».

Ряд пользователей уверен, что министерство заранее знает, что граждане не будут соблюдать данную рекомендацию. Тем самым, считают комментаторы, вину за рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией собираются переложить на жителей страны.

«Они спецом «порекомендовали», зная, что никто сидеть не будет, чтобы потом сказать «мы рекомендовали — вам было наплевать, поэтому теперь запрещаем». Обычная схема, чтобы люди чувствовали себя виноватыми, а не они — те, кто больницы не строили, оставшиеся сносили\сокращали при том, что идёт тотальнейшее за века уплотнение городов», — поделился мнением Миша.

Другие оказались уверены, что даже в том случае, если граждане прислушаются к рекомендации Минздрава, тем не менее, это никак не повлияет на эпидемиологическую обстановку в России.

«Толку не будет. Помню, в марте неделями дома сидели, но вирус не остановился. По-моему половина страны уже без врачей переболела короной, потому что многим ставят ОРВИ или пневмонию и даже не предлагают сдать тест. Сам 2 раза болел. И дети болели, в школу не ходили 2 недели», — пишет Олег Г.

Нашлись и те, кто увидел в разворачивающейся ситуации странные совпадения. К примеру, люди задаются вопросом о том, почему в России начался рост заболеваемости одновременно со странами Европы.

«Самое интересное в этой ситуации то, что, как началась буча в Европе со второй волной, так и у нас цифры в гору пошли. А где наши прививки и прочее? Ау, Минздрав! Вот и ищите теперь «кому это выгодно». Коронавирус столько времени ходит уже, пол страны выкосить должен был и не может. Сколько можно людям голову морочить?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Гремячий».

Часть пользователей призвала министерство не создавать нагнетание вокруг данной темы. Люди считают, что тем самым Минздрав только ухудшает ситуацию и заставляет граждан заниматься, к примеру, самолечением.

«Господа из Минздрава. Не нагнетайте обстановку и не запугивайте людей. Все идет так, как и должно быть. Сейчас наступает сезон простуд и только не гребите всех под одну гребенку. Не путайте Ковид с ОРЗ или ОРВИ. Иначе народ сам займется своим лечением, если будите так нагнетать обстановку», — написал Александр Н.

Напомним, 8 октября помощник главы Минздарва Алексей Кузнецов заявил, что ведомство рекомендовало гражданам России провести 10 и 11 октября дома и воздержаться от прогулок и поездок в общественном транспорте.