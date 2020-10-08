Лос-Анджелес, США, 8 октября, 2020, 20:52 — ИА Регнум. Режиссёр Стивен Лэнг завершил съёмки второй части фильма ужасов «Не дыши». Об этом 7 октября он сообщил на своей Twitter-странице.

U.S. National Archives Стивен Лэнг

Он написал, что съёмки были «великолепными» и «бурными», и поблагодарил Белград (Сербия), где они проходили. Режиссёр отметил, что съёмочная группа соблюдала все протоколы безопасности, и поблагодарил команду проекта. «Молодцы все!», — написал Лэнг.

https://twitter.com/IAmStephenLang/status/1313699906582970368

Ожидается, что премьера картины состоится осенью 2021 года. Первый фильм «Не дыши» вышел на большие экраны 25 августа 2016 года. При бюджете всего $9,9 млн картина собрала в США $89,2 млн, а в мире — $156,8 млн.