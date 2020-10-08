Иерусалим, 8 октября, 2020, 19:53 — ИА Регнум. Соглашение о полной нормализации отношений Израиля и ОАЭ будет передано на согласование в Кнессет (парламент) 12 октября.

James Emery Кнессет

Об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал 8 октября в Facebook. Также соглашение должны одобрить в израильском правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанное соглашение было подписано Эмиратами и Израилем в середине сентября при посредничестве США.

Также в соглашении принял участие Бахрейн — ещё одна арабская страна, пожелавшая помириться с Израилем (помимо Иордании и Египта).