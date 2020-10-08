Москва, 8 октября, 2020, 19:45 — ИА Регнум. В Москве будут открыты два новых временных госпиталя для пациентов с COVID-19 из-за нехватки мест в больницах, сообщает 8 октября РБК со ссылкой на источники, близкие к столичной мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Антисептик у койки

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По информации агентства, временные госпитали для пациентов с коронавирусом разместятся на территории торговых центров в районах Люблино и ВДНХ. Ожидается, что они будут введены в эксплуатацию в течение двух недель.

Официальных заявлений на этот счёт от столичных властей до настоящего времени не поступало, между тем накануне заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве действует два временных госпиталя — в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и Ледовом дворце «Крылатское», и при необходимости могут быть открыты ещё два.