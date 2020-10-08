Вашингтон, 8 октября, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Отказ президента США Дональда Трампа от дебатов не повлияет на мероприятия его избирательной кампании, 8 октября передает Fox News.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Эрин Перрин заявила в интервью телеканалу, что «решение президента касается не избирательной кампании, а только виртуальных дебатов».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Трамп заявил, что не намерен «тратить время» на проведение дебатов с Джо Байденом в виртуальном формате.

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