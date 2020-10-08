Белград, 8 октября, 2020, 19:21 — ИА Регнум. 8 октября в Европейском агентстве по безопасности пищевых продуктов Сербию назвали страной с высоким риском распространения африканской свиной чумы. Для повышения осведомленности и указания на важность профилактики этой болезни данное Европейское агенство запустило крупную кампанию, которая на сегодняшний день будет проводиться в девяти странах Юго-Восточной Европы, среди которых и Сербия. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Guido Gerding Свиньи

Кампания ориентирована на страны, которые Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов в 2019 году определила как «вызывающие беспокойство» из-за их близости к тем государствам, в которых бушует это инфекционное заболевание.

Помимо Сербии, по оценкам агенства, опасность распространения инфекции угрожает Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Греции, Черногории, Северной Македонии, Словении и Косово.

Вирус не опасен для человека, но смертелен для домашних и диких свиней и может иметь разрушительные экономические последствия в пострадавших странах. За последние четыре года в результате заражения вирусом африканской свиной чумы погибло 1,3 миллиона свиней.