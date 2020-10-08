Калуга, 8 октября, 2020, 19:38 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 78 человек за последние сутки, сообщает 8 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 80 подтверждённых случаев.

Фото: pixabay.com

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Всего в регионе 9 тыс. 834 положительных результата тестов получили подтверждение, 1 тыс. 831 человек находится на лечении, 7 тыс. 929 человека выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (611), в Обнинске (244), в Людиновском районе (141), в Боровском районе (136), в Дзержинском районе (91) и в Козельском районе (87).