Москва, 8 октября, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Теоретически строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть сорвано, если в Германии к власти придет альянс во главе «зелеными». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Теоретически проект может быть сорван, потому что в следующем году в Германии сменится власть, и там к власти может прийти альянс по главе с «зелеными», который будет уничтожать германскую промышленность в интересах США, — сказал Делягин. — И тогда в Германии начнут искать оправдание для уничтожения промышленности. А что может лучше для этого, чем дорогие энергоносители? То есть теоретически противникам «Северного потока — 2» надо тормозить его строительство еще год. Однако я думаю, что после американских выборов проект будет продолжаться, потому что для США внутренние проблемы станут важнее, чем далекий «Северный поток — 2».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин оценил прогнозы МИД Польши о возможности срыва строительства «Северного потока — 2».