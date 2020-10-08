Москва, 8 октября, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Российские моряки спасены из плена африканских пиратов благодаря настойчивым действиям дипломатов посольств России в странах Африки и содействию российского бизнесмена Олега Дерипаски. Благодарность от лица МИД РФ выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Kremlin.ru Олег Дерипаска

«6 октября, благодаря содействию российского бизнесмена Олега Дерипаски, российские моряки, а также гражданин Украины и Гвинеи были перевезены в безопасное место, откуда вскоре отправятся домой. Долгожданного освобождения моряки ждали с 9 мая. Тогда нигерийские пираты напали на научно-исследовательское судно и грузовой корабль, в палаточном лагере на берегу океана, недалеко от Лагоса, где содержались похищенные, моряки были лишены не только возможности получения и оказания первой медицинской помощи, но даже еды и воды» — рассказала Захарова.

«Олег Дерипаска хорошо знаком с реалиями Африки, его компании присутствуют в Гвинее, Нигерии и, к сожалению, за годы работы сталкивались с необходимостью противостоять масштабными эпидемиям, лихорадке Эбола в Гвинее, и в том числе с освобождением заложников», — добавила Захарова.

Ранее в СМИ сообщалось, что в данный момент освобождённые из пиратского плена моряки из России находятся в региональном штабе ВМС Нигерии в г. Порт-Харкорт, где перед возвращением на родину ими будет пройден медосмотр. Кроме того, уточняется, что медики оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.