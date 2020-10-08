Москва, 8 октября, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Польша хочет выступить в роли 51-го штата США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, который сказал, что строительство газопровода «Северный поток — 2» еще можно остановить.

Польский флаг

«Он оценивает ситуацию примерно так же, как бывшая премьер-министр Польши, которая долго и со вкусом рассказывала ошалевшей аудитории, как люди воевали с динозаврами. Это классический польский бред, — сказал Делягин. — Он очень ярко характеризует уровень польской политической элиты. И Польша хочет нагадить не столько нам, сколько Германии. И выступить в роли 51-го штата США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Владимир Шаповалов критически оценил риторику польского министра.