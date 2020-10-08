Кыштым, Челябинская область, 8 октября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. В Кыштыме Челябинской области иностранный гражданин осуждён за покушение на дачу мелкой взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, 34-летний гражданин имел вид на жительство в России. В июле его остановили сотрудники ГИБДД, которые установили, что гражданин не включён в полис ОСАГО и не может управлять автомобилем. Чтобы избежать административного наказания, водитель предложил инспектору 200 рублей. Но его действия были пресечены.

Суд учёл, что обвиняемый имеет детей, положительные характеристики и полностью признал вину. Мировой судья оштрафовал его на 5 тыс. рублей.