Подгорица, 8 октября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович направил в парламент Черногории предложение о том, чтобы уполномоченным по составу нового правительства стал глава оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, сообщает канцелярия президента.

espreso.rs Здравко Кривокапич

«Сегодня, 8 октября 2020 года, я провел консультации о назначенном премьер-министре с главами коалиции. Это создало условие предложить Здравко Кривокапича на должность премьер-министра в состав правительства», — говорится в заявлении Джукановича.

По его словам, это решение будет принято парламентом Черногории 27-го созыва на одном из ближайших заседаний.