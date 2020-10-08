Москва, 8 октября, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Россия увеличит взнос в фонд всемирной продовольственной программы ООН на 10 млн. долларов для борьбы с голодом в Африке. Об этомзаявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

quentcourtois0 Голод в Африке

«Гуманитарная помощь будет оказана пяти остро нуждающимся странам Африки. Эти государства входят в число наименее развитых стран мира и подвержены последствиям частых стихийных бедствий. Усугубляет ситуацию в их экономике в том числе продолжающаяся пандемия. В результате нарушения производственных цепочек экспортно-импортных поставок, ограниченные собственные возможностью развития упомянутых стран, подорвана продовольственная безопасность больших групп населения» — уточнила Захарова.

Напомним, 24 октября 2019 года в ходе саммита Россия-Африка был подписанМеморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве.