Вашингтон, 8 октября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью Fox Business 8 октября, что его соперника по президентским выборам от демократов Джо Байдена«контролируют левые радикалы».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Его умственные способности не позволяют ему быть президентом» , — заявил Трамп. По мнению президента США, Байден в случае победы на выборах «не продержится двух месяцев» .

Отметим, ранее Трамп многократно комментировал преклонный возраст его соперника, а также выражал сомнения в его адекватности и дееспособности. После дебатов в конце сентября Трамп окрестил Байдена «Сонным Джо».

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