Трамп выразил сомнение в «умственных способностях» Байдена
Вашингтон, 8 октября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью Fox Business 8 октября, что его соперника по президентским выборам от демократов Джо Байдена«контролируют левые радикалы».
Иван Шилов ИА REGNUM
Трамп
«Его умственные способности не позволяют ему быть президентом», — заявил Трамп. По мнению президента США, Байден в случае победы на выборах «не продержится двух месяцев».
Отметим, ранее Трамп многократно комментировал преклонный возраст его соперника, а также выражал сомнения в его адекватности и дееспособности. После дебатов в конце сентября Трамп окрестил Байдена «Сонным Джо».
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