Москва, 8 октября, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Около половины похоронного рынка столицы работает на нелегальной основе — в тени. Об этом директор ГБУ «Ритуал» Артём Екимов рассказал в интервью РБК.

Татьяна Новожилова ИА Красная весна Кладбище

По мнению руководителя организации, именно «теневизация» выручки является одной из главных проблем на рынке похоронных услуг Москвы. При этом большая часть рынка работает без договоров, по причине чего клиент в правовом смысле остаётся незащищенным.

«Временщики, нацеленные исключительно на собственный наличный доход, с теневизированной выручкой и нулевыми налогами», — отметил Екимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети Интернет активно обсуждается заявление Екимова о росте количества кремаций по сравнению с захоронениями на территории Москвы за время распространения коронавируса.