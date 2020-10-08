Нью-Йорк, США, 8 октября, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Фондовый рынок США открылся 8 октября в небольшом плюсе благодаря стабилизации на рынке труда и позитивным отчетам высокотехнологичных компаний.

Carlos Delgado Уолл-стрит

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 71,08 пункта (0,25%), до 28 374,54 пункта, индекс S&P 500 вырос на 18,80 пункта (0,55%), до 3438,25 пункта, индекс Nasdaq вырос на 57,27 пункта (0,50%), до 11 421,87 пункта.

На настроении рынка также сказались хорошие новости о здоровье президента США Дональда Трампа и его заявления о подготовке новых фискальных мер помощи экономике.

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