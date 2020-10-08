Лондон, 8 октября, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $43 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 8 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 16:16 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в декабре росла на 2,88% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достигала $43,20 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась выше $43 за баррель 28 сентября текущего года.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) также выросла на 2,8% — до $41,39 за баррель.