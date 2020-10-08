США будут запугивать страны, покупающие российское зерно – версия
Москва, 8 октября, 2020, 17:11 — ИА Регнум. В конкурентной борьбе сельского хозяйства РФ и США Вашингтон может оказать давление на страны потребители, вынуждая тех покупать американский импорт, а не российский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова министра сельского хозяйства США Сонни Пердью, назвавшим сельское хозяйство РФ конкурентом американского.
У России, как пояснил Колганов, такой возможности нет. Более того, она сама зависит от ввоза этого семенного материала.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что ориентация РФ на экспорт продукции сельского хозяйства и попытка конкурировать с США за счет дешевизны ее низкосортной кормовой пшеницы приводит к истощению почв.