Москва, 8 октября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. К урегулированию ситуации в Киргизии может подключиться Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил 8 октября в интервью RT генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

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Он выразил надежду на то, что ситуация в Киргизии «стабилизируется и будет введена в правовую плоскость». Что касается ОДКБ, то организация может сыграть свою роль, «в том числе посредническую», — если это потребуется.

Напомним, в Киргизии, являющейся членом ОДКБ, продолжаются беспорядки, начавшиеся после парламентских выборов 4 октября 2020 г.