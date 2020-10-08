Москва, 8 октября, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назначил Александра Кинщака своим специальным представителем по сирийскому урегулированию. Об этом сообщила на брифинге 8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сергей Лавров назначил директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александра Кинщака специальным представителем министра по сирийскому урегулированию», — сказала она.

Александр Кинщак в 2014—2018 годах служил послом России в Сирии, после чего был назначен руководителем ближневосточного департамента МИД. В 2017 году был награждён орденом Почёта «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России».