Вашингтон, 8 октября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью Fox Business 8 октября, что уверен в своей будущей победе над кандидатом от демократов Джо Байденом.

Andrea Widburg Дональд Трамп и Джозеф Байден

«Я не верю опросам… Опросы были и на прошлых выборах» , — напомнил Трамп.

Согласно последнему опросу Fox News, Байдена поддерживают на 10% больше избирателей, чем Трампа. Опросы Reuters, Economist и Wall Street Journal дали близкие результаты.

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