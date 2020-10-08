Вашингтон, 8 октября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 8 октября в телефонном интервью Fox Business, что не прекращал работу в госпитале, а сейчас чувствует себя просто прекрасно.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я экстремально помолодел… Серьезно, у меня нет проблем с сердцем, у меня нет диабета, у меня нет ничего, о чем вы могли прочитать» , — заявил Трамп.

Трамп был госпитализирован после того, как у него 2 октября был подтвержден COVID-19, провел три дня в госпитале Уолтера Рида и сейчас снова находится в Белом доме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

Читайте также:Трамп отказался участвовать в виртуальных дебатах