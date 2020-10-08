Санкт-Петербург, 8 октября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Облик всех трех фортов Кронштадта, которые собираются реставрировать и приспосабливать для современного использования, обещали сохранить. Об этом заявила заместитель председателя Инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера Кронштадта Ксения Шойгу.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Александр I», «Чумный»

По ее словам, будет сохранен внешний вид фортов «Александр I», «Кроншлот» и «Петр I», сформировавшийся в первой трети XX века. Общая площадь строительства достигает 347 тыс. кв. метров, с учетом акватории территория нового кластера в Кронштадте составит порядка 150 га. Там разместятся марина, лицей, две гостиницы, исторический парк, точки питания, детские площадки, филиал Военно-морского музея.

«Уверена, что это поможет Петербургу перераспределить туристический поток не только на центр и пригороды, которыми мы уже наслаждаемся, но и создать новую точку на его туристической карте», — заявила Шойгу.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Петр I»

Напомним, как сообщалось ранее, Совет по сохранению культурного наследия одобрил эскизные проекты восстановления трех фортов. С тем, что сегодня форты нуждаются в масштабных ремонтных работах, согласился губернатор Александр Беглов.

Все три форта — это объекты культурного наследия федерального значения. В советский период ими пользовались военные, сейчас они находятся в ведении Министерства обороны, большинство фортов пришло в запустение и выведены из эксплуатации. Власти обещают, что форты станут частью военно-исторического парка в Кронштадте.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот»

В августе 2020 года в Кронштадте уже открылась первая очередь музейно-исторического парка — Аллея Героев.

«Парк быстро стал популярным. В выходные дни его посещают до 10 тысяч человек», — отметил Беглов.