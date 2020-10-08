Челябинск, 8 октября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. В аэропорту Челябинска будет расширен международный терминал. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Chelyabinsk2020 Аэропорт. Челябинск

Вопрос был рассмотрен 8 октября на совещании, в котором приняли участие представители Минтранса России, глава области Алексей Текслер и руководство ООО «Новапорт». В ходе него был обозначен срок запуска обновлённого терминала. Его могут открыть уже в мае 2021 года.

Отметим, его создают на площадях высвободившегося в декабре 2019-го сектора вылета внутренних линий. После реконструкции пропускная способность международного практически удвоится. Если раньше там было всего 11 кабин паспортного контроля: то теперь станет 20: по десять на вылет и на прилёт.