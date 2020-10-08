Чебоксары, 8 октября, 2020, 16:35 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 8 октября, депутаты горсобрания Чебоксар избрали главу города. Пост занял 36-летний Олег Кортунов, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

ИА REGNUM Октябрь 2017 года, выборы главы Чебоксар. Евгений Кадышев (глава Чебоксар с октября 2017 года по 13 сентября 2020 года) и Олег Кортунов

Голосование было безальтернативным: единственным кандидатом стал единоросс Олег Кортунов, который является депутатом столичного парламента второй созыв подряд. По итогам голосования он избран главой Чебоксар — председателем городского собрания депутатов седьмого созыва. Его поддержали 33 парламентария, девять проголосовали против. Всего в горсобрании насчитывается 43 депутата.

В биографической «депутатской» справке новоиспечённого спикера, опубликованной на сайте парламента в 2015 году (биографии вновь избранных депутатов до сих пор не опубликованы), отмечается, что Олег Кортунов прошёл путь «от инженера до заместителя генерального директора» завода «Чувашкабель». Примечательно, что генеральным директором завода является Игорь Кортунов.

Напомним, что глава Чебоксар работает на непрофессиональной основе. Эта должность перестала быть оплачиваемой после того, как в 2016 году Леонид Черкесов, работавший главой города и под которого вернули зарплату, перешёл в Госдуму.

Напомним, в состав городского собрания депутатов Чебоксар входят 43 парламентария, из них в новом созыве 30 мандатов получила «Единая Россия», по четыре — «Справедливая Россия» и КПРФ, три депутата представляют ЛДПР, двое — «Российскую партию пенсионеров за справедливость».