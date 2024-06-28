Москва, 8 октября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 2 октября составил $585,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

На 25 сентября международные резервы страны составляли $580,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $5,1 млрд, или на 0,9%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».

На начало октября, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $432,63 млрд, специальные права заимствования — $6,84 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,84 млрд, монетарное золото — $139,12 млрд.