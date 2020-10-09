Варшава, 9 октября, 2020, 03:36 — ИА Регнум. Раздражение Польши на «неправильное отношение» к ней со стороны Евросоюза может вылиться в попытку обрести независимость, «громко хлопнув дверью». Что не нравится Варшаве в поведении ЕС и насколько жестко она может отреагировать, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Развал Евросоюза

Германия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, решила призвать к порядку тех членов ЕС, которые любят получать дотации, но не любят выполнять распоряжения, под которые эти дотации выдавались. Теперь, по мнению Берлина, «нарушение верховенства права» страной-получателем гранта должно привести к отмене гранта. Польша и Венгрия почувствовали в этом предложении подкоп под себя, ведь сколько раз уже им поступали претензии от более послушных членов ЕС за излишне самостоятельное, а следовательно, «не совсем правовое», поведение.

Теперь Польша и Венгрия создают комиссию, которая возьмет быка за рога и будет, как заявлено, проверять наличие верховенства права у всего ЕС. Только вот выглядит эта инициатива как дальнейшее углубление противоречий между странами ЕС. Не приведет ли это к полному разрыву?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша сделала еще один шаг к выходу из ЕС».