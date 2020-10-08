В ОДКБ дали прогноз о развитии конфликта в Нагорном Карабахе
Москва, 8 октября, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Война в Нагорном Карабахе на территорию Армении не перейдёт, 8 октября сообщил в интервью телеканалу RT генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армения и Азербайджан
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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанцы должны вернуться в Нагорный Карабах, который они когда-то покинули из-за конфликта.
По его словам, азербайджанская армия воюет за освобождение «оккупированных» территорий и не намерена переходить в наступление на территорию Армении.